S efterlyser penge til velfærd i ny 2025-plan

For mange fugle på taget og for lidt velfærd.

- Regeringen vil bruge under halvt så mange penge på velfærden, som den demografiske udvikling lægger op til. Med regeringens plan kommer vi til at mangle 13 milliarder kroner til børnepasning, hospitaler, politi og ældrepleje i 2025, siger han i en pressemeddelelse.

- De penge vil regeringen i stedet bruge på topskattelettelser. Det er både en forkert prioritering og dybt uretfærdigt.

Den politiske ordfører ser planen som statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) forsøg på at tilfredsstille regeringspartiet Liberal Alliances ønske om at sænke topskatten.

- 2025-planen løser muligvis Lars Løkkes problemer med Anders Samuelsen, men den løser ikke udfordringerne for dansk økonomi, siger han.

- Danmark mangler kvalificeret arbejdskraft, og det får man ikke ved at sænke topskatten.

Nicolai Wammen er samtidig bekymret for, at regeringen lægger op til at få mange flere hænder på arbejdsmarkedet.

Han mener, at det kan komme til at gå ud over de svageste i samfundet.

- Man har droppet at hæve pensionsalderen, men alligevel fastholder regeringen målet om at øge arbejdsudbuddet med op til 60.000. Der gemmer sig nogle ubehagelige reformer bag de tal, siger han.

- Der står, at de vil rokke ved overførselsindkomsterne, men ikke hvordan. Hvis man skal nå det mål, så må det være noget stort. Jeg er bange for, at de lægger op til at skære i dagpengene.

Den nye 2025-plan "Vækst og Velstand" skal ifølge regeringen lægge linjen for den økonomiske politik over de næste år.

Det er ambitionen at øge væksten i Danmark med 80 milliarder kroner ved at øge antallet af borgere i arbejde og skabe højere produktivitet.