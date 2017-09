S efter lussing til norsk søster: Vi tager intet for givet

Og dermed må Europas socialdemokratier indkassere endnu et nederlag.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen, understreger, at han respekterer de norske vælgeres afgørelse. Han vil ikke begive sig ud i at analysere mulige årsager til nederlaget for Arbeiderpartiet.

Men han siger generelt om situationen for de socialdemokratiske partier i Europa:

- Det har i hvert fald været svært for socialdemokratierne at slå igennem i en række lande. Hvis man taler helt generelt, så tror jeg, at udlændingespørgsmålet har spillet en stor rolle.

- Vi har i Danmark valgt at være åbne og kontante om de udfordringer, der er med udlændinge. Herunder også at antal betyder noget. Det er ikke det samme billede, man har set hos alle socialdemokratier i Europa.

- Man har i for stort omfang lukket øjnene for, at det her er et væsentligt samfundsproblem, der optager mange mennesker med god grund.

Spørgsmål: Arbeiderpartiet så ud til at føre i meningsmålingerne, ligesom I har gjort i længere tid. Får det her ikke jer til at frygte, at en føring kan blive sat over styr?

- Vi tager ingenting for givet. Vi regner med, at næste folketingsvalg bliver tæt, siger Nicolai Wammen.

Arbeiderpartiet stod for ikke mange måneder siden til en en stor valgsejr. Men partiet endte med at gå 3,4 procentpoint tilbage. Det er dog stadig Norges største parti med 27,4 procent fulgt af Høyres 25,1 procent.