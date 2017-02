Artiklen: S beskylder Ole Birk for at tilbageholde post-oplysninger

S mener, at Ole Birk Olesen har begået et kæmpe tillidsbrud. Ifølge partiet har han tilbageholdt oplysninger.

- Vi blev orienteret om den plan 9. februar. Det vil sige, at ministeren har siddet på de oplysninger i mere end to måneder og fra sin tiltrædelse allerede er klar over, at der er brug for en plan, siger Christian Rabjerg.

Politiken skrev tirsdag morgen, at PostNord mangler fire milliarder. Det at PostNord er i så store problemer, burde ministeren have orienteret forligskredsen om, mener Christian Rabjerg.

Han opfordrer ministeren til omgående at indkalde forligskredsen.

- Det er ikke alene et kæmpe tillidsbrud. Det er selvfølgelig stærkt uhensigtsmæssigt, at han har siddet på de oplysninger.