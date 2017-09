S-bagland til partitop: På tide at stoppe grønthøsteren

- I stemte imod at afskaffe det i maj. Men nu er I kommet til fornuft, siger socialdemokraten Birgitte Svenningsen fra Aarhus.

- Man kunne være fristet til at sige, at det var på tide, siger Søren Valgreen Knudsen, folketingskandidat for partiet i Aalborg.

Socialdemokratiet har tidligere ment, at kravet om, at sundhedsvæsnet hvert år skal blive to procent mere effektivt, først kunne afskaffes, når der var opfundet noget andet til at erstatte det.

Men for nylig meddelte formand Mette Frederiksen, at det skal afskaffes allerede 1. januar 2018.

Den pointe slår partiets sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen (S), fast med syvtommersøm på kongressen.

- Produktivitetskravet skal væk fra 1. januar 2018. Og ja, jeg sagde 2018. Det fungerer ikke længere, siger han.

Regeringen argumenterer med, at regionerne selv har accepteret kravet om effektiviseringer for en periode frem til sommer. I mellemtiden vil regeringen finde ud af, hvad der skal sættes i stedet.

Men det er slet ikke nødvendigt med nogen erstatning for det omstridte toprocentskrav, mener flere af deltagerne ved kongressen.

- I behøver ikke udtænke nye styringsredskaber. Mere tillid, mindre kontrol, siger Birgitte Svenningsen.

Søren Valgreen Knudsen mener, at Socialdemokratiet også bør sige klart nej til besparelser på uddannelser og grønthøsterbesparelser andre steder.

- Kan vi i det hele taget få et klart nej til nedskæringstyranniet, siger han.

Flere regioner har på forskellig vis gjort op med kravet om, at hele sundhedsvæsnet skal være to procent mere effektivt år for år. Ifølge Danske Regioners formand, Bent Hansen (S), er under halvdelen af landets hospitalsafdelinger underlagt kravet.