S anklager Løkke for søforklaring om Lunde-fyring

Socialdemokratiet mener, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har brugt den særdeles kritiske rapport fra Rigsrevisionen om fiskekvoter som "dække over", hvad partiet betegner som en fyring af Esben Lunde Larsen.

- Det er mangel på respekt over for både Statsrevisorerne og Folketinget at handle på den måde, siger politisk ordfører Nicolai Wammen (S).

- Det er en meget usædvanlig og betænkelig praksis, at en statsminister under dække af en rapport, der ikke er kommet til offentlighedens og Folketingets kendskab, kommer med en søforklaring om, hvorfor han vil fyre sin minister.

Partiet vil have en redegørelse fra Løkke om forløbet, hvor Løkke henviste til rapporten, før den var offentliggjort.

Det skete, da statsministeren i sidste uge fjernede fiskeriområdet fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), få dage før et samråd om sagen om koncentration af fiskekvoter.

- Det viste sig, at forvaltningen af de såkaldt omsættelige fiskekvoter igennem en årrække ikke har været tilfredsstillende, og det er jeg nødt til at tage bestik af, lød det fra statsministeren med henvisning til den kommende rapport.

Men rapporten skulle først offentliggøres mere end en uge senere, nemlig onsdag formiddag. Og Statsrevisorerne overvejer at klage til Folketingets Præsidium over Løkke.

Wammen mener, at det er en "parlamentarisk uskik", statsministeren har fulgt.

- Jeg er ikke i tvivl om, at statsministeren har kunnet se, at nu gik det ikke længere med Esben Lunde Larsen som fiskeriminister.

- Han havde løbet ind i så mange sager, at det stod klart for enhver, at det var en minister på dybt vand, mener Nicolai Wammen.

- Det er en statsminister, der har haft utroligt travlt med at få fyret sin minister, inden rapporten kom frem, så alle kunne se, hvor alvorlig sagen er.

Statsrevisorerne, der holder øje med at Folketingets beslutninger efterleves af embedsværket, har udtalt deres skarpest mulige kritik af forvaltningen af fiskekvoter gennem en lang årrække under skiftende ministre.