S: Talentfulde erhvervskvinder må væk fra bænken

Det siger Rasmus Horn Langhoff, ligestillingsordfører i Socialdemokratiet, efter at en opgørelse ifølge Berlingske viser, at der stadig er mangel på kvinder i bestyrelser på trods af en lov fra 2012, som skulle få flere kvinder ind.

- Regeringen har ikke interesseret sig synderligt meget for, om danske virksomheder lever op til gældende lovgivning, som blandt andet stiller krav om, at virksomheder skal opstille måltal for kvinder i bestyrelsesorganet.

- Det er en meget konkret lov, som ofte ikke bliver fulgt, siger ligestillingsordføreren.

Han mener ikke, at der er behov for at gøre yderligere, hvis blot loven bliver håndhævet.

Dansk Folkeparti var modstandere af måltal, da de blev indført under den tidligere regering.

Karina Adelsbøl, ligestilllingsordfører i Dansk Folkeparti, tror på, at forskellen på andelen af kvinder og mænd i bestyrelser, nok skal udligne sig på sigt.

- Jeg tror på, at tingene kommer. Vi kan jo se, hvilket skred der har været over de sidste 100 år for kvinderne for at nå mændene. Det synes jeg faktisk er flot, og det synes jeg, man skal tale op, siger hun.

- Kvinder kan sagtens. De er rigtig dygtige og velkvalificerede til at indtage de poster, de gerne vil have.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) efterlyser flere kvinder i de danske bestyrelser.

Derfor vil regeringen i år gennemføre en evaluering af reglerne, ligesom at det skal undersøges, om der er behov for en revision af loven fra 2012.

- For vi skal have flere kvinder i bestyrelserne. Det er ikke mindst til fordel for virksomhederne, som får en bredere rekrutteringsbase til bestyrelserne. Og det vil alt andet lige styrke dansk erhvervsliv, skriver Brian Mikkelsen i en e-mail til Berlingske.