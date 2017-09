S: Stop ikke Tyrkiets EU-medlemskab

Tyrkiet er slet ikke klar til EU. Men vi skal holde EU-forhandlingerne i live for at anspore Tyrkiet til at finde vejen tilbage til demokrati og menneskerettigheder.

- Det er svært at se, at Tyrkiet skulle blive medlem af EU med den udvikling, som Tyrkiet går igennem under (præsident) Erdogan. Væk fra demokrati, menneskerettigheder og fængsling af oppositionsfolk, siger Nick Hækkerup.

- Tyrkiet er på en vej, hvor de kommer længere og længere væk fra EU. Betyder det, at Tyrkiet aldrig kan blive medlem? Det er måske så meget sagt.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, og udfordreren, SPD-leder Martin Schulz, afviste søndag aften tyrkisk EU-medlemskab i den eneste valgdebat på tv, inden tyskerne 24. september stemmer til Forbundsdagen.

- Jeg kan ikke se, at de nogensinde skulle blive medlem, og jeg har aldrig troet, at det vil ske, sagde Angela Merkel ifølge nyhedsbureauet dpa.

Schulz vil have forhandlingerne med Tyrkiet om EU-medlemskab stoppet.

- Når jeg bliver kansler, vil jeg afbryde EU's forhandlinger om medlemskab med Tyrkiet, sagde den 61-årige Schulz med en fortid som EU-Parlamentets formand.

Spørgsmål: - Er det ikke risikabelt at udelukke Tyrkiet. EU betaler dem for at holde flygtninge og migranter væk fra det græske øhav?

- Jo. Men man skal heller aldrig sige, at det ikke kan lade sig gøre. Tyrkiet er på vej væk fra de retsstatsprincipper, som er noget af kernen i EU, siger Nick Hækkerup.

- Derfor kan Tyrkiet ikke blive medlem af EU med den vej, man bevæger sig under Erdogan.

Tyrkiet kan presses gennem dialog og forhandlinger om EU-medlemskab. Så er tyrkerne klar over, at de kan miste medlemskabet, mener Nick Hækkerup.