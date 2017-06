S: Støjberg skal bevise anklager mod Mette Frederiksen

Det sker, efter at hun rettede en anklage mod Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, under et samråd fredag.

Her kom det frem, at ministerens ulovlige instruks om at adskille mindreårige asylpar var blevet håndhævet uden at lade parterne blive hørt.

Det strider imod loven, og det erkendte Inger Støjberg under samrådet. Hun pegede dog samtidig på, at der heller ikke blev foretaget partshøringer under Mette Frederiksens tid som justitsminister.

Men det udsagn skal ministeren nu forklare. Det siger Mattias Tesfaye (S), der er medlem af Udlændinge- og Integrationsudvalget.

Han har nemlig meget svært ved at finde bevis for, at det skulle være sandt.

- Alle, jeg har snakket med, fortæller mig, at loven selvfølgelig er blevet overholdt, siger han.

- Det var først, da Inger Støjbergs ulovlige ordre kom, at der forekom lovbrud.

Socialdemokratiet stiller derfor nu et paragraf 20-spørgsmål til ministeren, hvor hun bedes dokumentere sit udsagn.

Mattias Tesfaye forklarer, at han blandt andre har snakket med Børns Vilkår, Røde Kors og en række kommuner.

Der er dog ingen, der vil udtale sig offentligt om sagen, fordi den ifølge ham er "betændt".

- Derfor prøver vi at vende det på hovedet, siger han.

- Nu er det Inger Støjberg, der kommer med en anklage, og det er hende, der sidder på alle informationerne. Så må det være hende, der dokumenterer anklagen.

Fredag var anden gang udlændinge- og integrationsministeren var indkaldt til samråd om den ulovlige instruks.

Oppositionen anklager hende for at skifte forklaring og for at lyve. Derfor skal hun også stille op til et tredje samråd.

Inger Støjberg har torsdag ikke ønsket at kommentere sagen.