S: Regeringen sminker milliardopgradering af Skat

Men det afviser skatteminister Karsten Lauritzen (V). Han anslår, at bevillingen sikrer skattevæsenet 1800 ekstra medarbejdere i 2021 i stedet for 1000.

- Jeg har fuld forståelse for, at det kan være svært for Socialdemokraterne - og især deres formand Mette Frederiksen som statsministerkandidat at forstå, at regeringen har mere end leveret på dette område, siger Karsten Lauritzen.

- På dét område, som Socialdemokraterne har råbt og skreget på i flere år: Merbevillinger til skattevæsenet, siger Karsten Lauritzen.

Den udlægning er Socialdemokratiets skatteordfører, Jesper Petersen, langt fra enig i.

Han mener, at der skal trækkes adskillige milliarder fra regnestykket. Blandt andet 1,7 milliarder kroner. Beløbet er øremærket til de initiativer, som regeringen og oppositionen enedes om sidste år, mener Jesper Petersen.

Desuden skal 2,1 milliard kroner trækkes fra, fordi regeringen også vil finansiere indsatsen om ejendomsskat i 2021. Det er et år længere end aftalt, siger han.

- Det er rent genbrug. Spørgsmålet er, om det kan udlægges som en styrkelse af skattevæsenet. Man afholder de omkostninger, man én gang har sagt, man vil afholde, siger Jesper Petersen.

Til sidst fratrækker Socialdemokratiet 1,6 milliarder kroner. Det går blandt andet til dyrere it-systemer, og at skattevæsenet beholder to procent årlig effektivisering, mener han.

Tilbage resterer 100 millioner kroner til at styrke skattekontrollen årligt i fire år. Det kan slet ikke stoppe skattesnydere. Socialdemokratiet vil ansætte 1000 ekstra medarbejdere i fire skattecentre, siger han.

- Vi går glip af 25 milliarder kroner årligt i tabte skatteindtægter. Vi mener, at vi kan nedbringe beløbet med fem milliarder kroner årligt ved dét, vi foreslår. Regeringens plan forslår som en skrædder helvede, mener Jesper Petersen.

Skatteministeren mener, at Jesper Petersen læser finansloven, som en vis person læser Bibelen.

- Det er hævet over enhver tvivl, at det er en saltvandsindsprøjtning til skattevæsenet, siger Karsten Lauritzen.