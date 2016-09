S: Regeringen modsiger sig selv om etnisk delte klasser

Det er forvirrende, at to ministre udtaler sig forskelligt om deres holdning til et aarhusiansk gymnasium, der har opdelt klasser efter etnicitet, mener Socialdemokraternes integrations- og udlændingeordfører, Dan Jørgensen (S).

- Vi har den meget bizarre situation, at regeringen har to forskellige holdninger til denne her sag. Vi synes, at det er en meget underlig situation, at vi ikke ved, hvad regeringen mener om denne her sag.

- Regeringen kan ikke have to holdninger til en sag, siger Dan Jørgensen.

Ministrene udtalte sig i forbindelse med, at Langkaer Gymnasium i Aarhus-bydelen Tilst har opdelt eleverne efter etnicitet. Rektor Yago Bundgaard valgte at opdele klasserne, da gymnasiets nye 1.g-årgang har 80 procent tosprogede elever.

- Man kan naturligvis ikke opdele elever udelukkende efter kriterier som etnicitet, hår- eller hudfarve, skrev Ellen Trane Nørby på Facebook.

Lidt senere udtrykte Inger Støjberg dog forståelse for gymnasierektorens beslutning om opdeling på Facebook. Inger Støjberg selv mener dog ikke, at de to ministre er uenige.

- Jeg ser overhovedet ikke nogen uenighed. Tværtimod, så har Ellen Trane bedt om en redegørelse.

- Det, synes jeg, er helt fint. Rektor har sagt, at han vil sørge for, at eleverne har en hverdag med høj faglighed, og Ellen Trane har også sagt, at vi ønsker at løse problemet, siger Inger Støjberg til TV 2.

Dan Jørgensen har selv den holdning, at det er i orden, at rektoren har valgt at opdele klasserne, så hele klasser består af tosprogede elever.

- Vi kan godt forstå rektoren, men vi synes, at eleverne skal være fordelt, inden de kommer ud på gymnasiet, siger S-ordføreren.