S: Regeringen bremser markant på støtte til grøn energi

Sådan lyder reaktionen fra Socialdemokratiets energiordfører, Jens Joel, på et udspil fra energiminister Lars Christian Lilleholt (V).

Lilleholts udspil er et forslag til erstatning for den nuværende støtte til landvindmøller.

- Når man kigger på tallene, er der lagt op til en halvering af tempoet i den grønne omstilling, siger Jens Joel.

Den nuværende støtteordning til landvindmøller udløber i 2018. Den går ud på, at ejere af landvindmøller får et fast pristillæg på 25 øre per kilowatttime.

Under den ordning er der i gennemsnit opført vindmøller svarende til 215 megawatt om året, oplyser Jens Joel. Den ordning, ministeren foreslår, vil betyde, at der kan opføres 200 megawatt på to år, vurderer han.

Og det er vel at mærke, hvis al støtten går til landvindmøller. Det er den billigste form for vedvarende energi. Regeringen foreslår, at alle vedvarende energiteknologier skal kunne få støtte fra puljen.

Det er Socialdemokratiet ikke principielt imod, understreger Jens Joel. Men han ser nogle praktiske problemer med det forslag.