S: Ministeren må hurtigt indkalde til krisemøde om PostNord

Selskabet, der har taget over efter PostDanmark som postleverandør i Danmark, er i dyb krise. 2016 bød på et milliardunderskud og pengekassen er tom.

- Det er klart, at når man ser sådan et regnskab, hvor egenkapitalen er væk, så er det en alvorlig situation. Så jeg vil meget kraftigt opfordre transportministeren til at fremlægge en plan og fremlægge den for forligskredsen hurtigst muligt, siger Socialdemokratiet postordfører Christian Rabjerg Madsen.

Regnskabet for PostNord, der er ejet af den danske og svenske stat, viste for 2016 et underskud i den danske forretning på markant 1,9 milliarder svenske kroner. Flere underskud er på vej.

- Omstillingen af PostNord Danmark, som det vil tage flere år at gennemføre helt, forventes at medføre store omstillingsomkostninger og tab i omstillingsperioden, skriver PostNord Danmark om fremtiden i regnskabet.

Derfor mener Socialdemokratiet også, at man politisk må komme ind og se på, hvordan posten kan sikres fremover.

- Det er for mig helt afgørende, at vi kan sikre, at der kommer post til danskerne i hele landet og under de samme vilkår.

- Jeg vil ikke for nuværende gætte på, hvordan posten skal se ud i fremtiden. Det må være ministeren, der er ansvarlig politisk, som fremlægger en plan, vi kan forholde os til i Folketinget, siger Christian Rabjerg Madsen.

Transportminister Ole Birk Olesen, der er ansvarlig for posten, skriver til DR om krisen:

- Dette er et spørgsmål, som Postnords ledelse i første omgang må tage stilling til.

- Jeg kommer til at tale nærmere med min svenske kollega over den kommende tid.