Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) under et tidligere oplæg.

S: Minister må nedbringe fordobling i sager for kystsikring

Derfor indkaldes miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i samråd om at få sikret de danske kyster. De har endnu engang har været hårdt presset, denne gang under stormen Urd.

Ministeren skal redegøre for antallet af sager for kystsikring og ventetiden i Natur- og Miljøklagenævnet samt forventningen til sager fremadrettet.

Det siger miljøordfører Christian Rabjerg Madsen (S) i slipstrømmen på vinterstormen.

- Det er helt uacceptabelt, at ventetiden under den nuværende minister er steget til over det dobbelte. Nemlig over et år - når der samtidig venter kystsikringsprojekter i Natur- og Miljøklagenævnet, siger han.

Vinterstormen Urd skabte mandag og tirsdag problemer med blandt andet oversvømmede huse ved Jyllinge og en ødelagt hovedvej på Kattegatøen Anholt.

Også ved den jyske vestkyst meldes flere huse i fare for at styrte ned ved det lille fiskerleje Lild Strand i Thisted Kommune.

Landet over venter borgere på at få grønt lys, så de kan sikre deres kyster ifølge Christian Rabjerg Madsen.

- Borgere og kommuner er gået sammen om at finansiere projekter, som er klar. Men som ikke kan sættes i værk, fordi ventetiden er eksploderet i Esben Lunde Larsens Natur- og Miljøklagenævn, siger han.

Som led i regeringens udflytning af statslige arbejdspladser blev det uafhængige klagenævn flyttet fra København til Viborg.

Det førte til, at en lang række medarbejdere sagde op, og sagsbehandlingen steg.

- Som konsekvens af en dårlig planlagt udflytning har vi desværre set, at ventetiden er steget til over det dobbelte til et år. Det sker, efter at omkring 90 procent af medarbejderne har sagt op.

- Konsekvensen er, at borgerne ikke kan få igangsat kystsikringsprojekter, som er vedtaget og finansieret, siger Christian Rabjerg Madsen.

Natur- og Miljøklagenævnet har fået en engangsbevilling på 23 millioner kroner, så de kan komme i bund i de ophobede sager.

Men det er ikke nok, lyder argumentet fra Socialdemokratiet, som derfor kalder ministeren i samråd.