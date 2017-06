S: Løkke bør betale til efteruddannelse

Regeringen kan ikke lurepasse om lønmodtagernes efteruddannelse. Der skal flere penge på bordet. Regeringen har sparet to procent på uddannelse, blandt andet produktionsskoler.

Torsdag skød statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) trepartsforhandlinger i gang med arbejdsmarkedets parter om voksen- og efteruddannelse.

- Jeg frygter, om han vil levere varen. Der er ikke sat nogle penge af. Vi har i Socialdemokratiet sat halvanden milliard kroner af til uddannelse og opkvalificering, siger Leif Lahn Jensen.

Halvdelen af lønmodtagerne - især ufaglærte - ønsker ikke efteruddannelse. 37 procent finder ikke behov for efteruddannelse, 11 procent finder mindre behov. Det viser en analyse, som er lavet til trepartsforhandlingerne.

- Ufaglærte skal bare forstå, hvor vigtigt dette er. Måden til at forstå det går via arbejdsmarkedets parter. Det er via tillidsmanden, siger Leif Lahn Jensen.

Han kender problemet fra sin fortid som tillidsmand for havnearbejderne på Aarhus Havn.

- Da jeg var tillidsmand, fik jeg nogle til at tage 10.-klasses eksamen og engelskundervisning. En del af mine venner var blevet skoletrætte i 1. klasse, siger Leif Lahn Jensen og tilføjer:

- Jeg forklarede - på deres sprog - hvor vigtigt det var, hvis de skulle klare sig i fremtiden. Hvis vi skal have disse mennesker til at tage efteruddannelse, så skal det ske via tillidsmanden.

Uden efteruddannelse taber vi de ufaglærte på gulvet, advarer Leif Lahn Jensen.

- Når robotterne kommer, så bliver de tabt. Derfor er det nu. Derfor skal alle levere, inklusive regeringen. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at arbejdsmarkedets parter leverer, siger Leif Lahn Jensen.