S: Justitsministeren skal sikre danske jøders sikkerhed

Kristeligt Dagblad skriver i dag, at en imam fra en moské på Nørrebro i København i forbindelse med en prædiken kan have opfordret til drab på jøder.

Og Lars Aslan Rasmussen er ikke i tvivl om, at det er tilfældet.

- Jeg vil nu tage fat i justitsministeren og spørge ham, hvad regeringen vil gøre for at sikre danske jøders sikkerhed. Der er brug for en handlingsplan, siger Lars Aslan Rasmussen.

Han vil spørge justitsministeren, om det er muligt tage imamloven i brug i det her tilfælde.

Imamloven er en bestemmelse i straffelovens paragraf 136, stk. 3, om kriminalisering af "udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring".

- Jeg mener, at der bør rejses en straffesag mod imamen og moskéen. For uanset hvordan man tolker det, bliver der opfordret til drab på jøder.

- Og det kan vi ikke leve med, siger Lars Aslan Rasmussen.

Der er brug for at undersøge, om andre moskéer lægger taletid til lignende udsagn, mener han.

- Hvor udbredt er det her? Man er nødt til systematisk at gennemgå de her moskéer. Det er jo langt fra første gang, at det sker.

- Lige nu kører der en sag fra Kundby, hvor en person ville bombe den jødiske skole. Nogle af de holdninger kommer jo et sted fra, og det er blandt andet fra denne moské, siger han.