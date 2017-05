S: Alternativet må vælge enten Løkke eller Frederiksen

Det er forkert, når Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, mener, at han kan slippe for at pege på Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, eller statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

- De faktiske forhold i jernindustrien og dansk politik er jo, at der er to muligheder for, hvem der kan blive statsminister efter næste valg: Det er enten Lars Løkke Rasmussen eller Mette Frederiksen, siger Wammen:

- Uffe Elbæk har gjort meget ud af, at han ikke kan pege på en borgerlig statsminister. I realiteternes verden er Mette Frederiksen den mulighed, der tegner sig for Alternativet.

Derfor håber og tror Nicolai Wammen, at Uffe Elbæk og Alternativet efter næste folketingsvalg placerer sine lodder i Mette Frederiksens vægtskål.

Uffe Elbæk vil før Alternativets landsmøde i Odense i weekenden ikke sige, om han peger på S-formand Mette Frederiksen som statsminister efter næste valg.

- Det kommer vi ikke til, før vi ved, om vi har en fælles retning, siger Uffe Elbæk.

Ligesom Alternativet ville Enhedslistens politiske leder, Pernille Skipper, efter partiets landsmøde ikke partout pege på Mette Frederiksen. Liste Ø vil tegne "røde linjer" for en S-regerings udlændingepolitik.

- Jeg har hverken hørt Enhedslisten eller Alternativet sige, at det er en god idé, at Lars Løkke Rasmussen skal fortsætte som statsminister. Begge partier kommer til at træffe et valg, siger Nicolai Wammen.

En S-ledet regering vil ikke drives rundt i manegen, fastslår han.

- Det gælder ikke mindst i udlændingepolitikken. Det vil være med de nuværende regeringspartier, Dansk Folkeparti og forhåbentlig også SF, at vi vil kunne lave mange fornuftige beslutninger, siger politisk ordfører Nicolai Wammen.