Russisk kæmpeubåd når Storebæltsbroen fredag aften

Verdens største atomdrevne ubåd fra Rusland, som fredag er på vej igennem de danske farvande, befinder sig cirka klokken 11.30 syd for den lille ø Anholt i Kattegat.

De russiske fartøjer bliver eskorteret af et af Forsvarets patruljefartøjer på hele ruten igennem Kattegat, ind i Storebælt, under Storebæltsbroen, ned langs Langeland, forbi Lolland-Falster og så ud mod Bornholm.

- Vi forventer, at de vil være ved Storebæltsbroen sidst på eftermiddagen eller først på aftenen omkring klokken 19. Men det er forbundet med en vis usikkerhed i forhold til, hvor hurtigt de sejler. Det varierer lidt, lyder det.

Først om cirka et døgn, omkring lørdag middag, vil ubåden og dens følgebåde passere Bornholm.

Den 172 meter lange ubåd "Dmitrij Donskoj" er verdens største atomdrevne ubåd. Den har følgeskab af to andre russiske skibe, hvoraf det ene også er atomdrevet.

Det er første gang, at den russiske ubåd sejler i Østersøen, men ellers er det ikke ualmindeligt at se russiske krigsskibe i danske farvande.

Ifølge Steffen Lund kan det ske ugentligt, at det danske forsvar eskorterer russiske fartøjer.

- Det er ikke et unormalt billede. Danmark ligger jo som en prop i hullet, hvis man vil til eller fra Østersøen. Så for os er det "business as usual", siger han.

- Det, der er lidt ekstraordinært ved det her, er jo, at det er første gang, vi ser den her store ubåd i danske farvande, så derfor følger vi situationen ekstra nøje. Men ellers gør vi, som vi plejer, siger han.

Ifølge Forsvarets Operationscenter skulle der være god mulighed for at få øje på ubåden, da den ikke dykker ned under overfladen.

Fartøjerne er på vej til Sankt Petersborg, hvor de 29. og 30. juli skal deltage i et jubilæum for den russiske flåde. Det skriver netmediet The Independent Barents Observer.