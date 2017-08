Rumænere begik mere end 100 indbrud med særlig metode

To rumænere er i Retten i Aalborg blevet idømt fængselsstraffe og bliver udvist af Danmark for bestandigt for flere end 100 indbrud, som primært blev begået i Nordjylland.

De to mænd med navnene Silviu Varile Dragmir og Valeriu Razvan Mitroi er henholdsvis 39 og 36 år. Den 39-årige får en straf på fire år og seks måneder, mens den anden får fire års fængsel.

Ifølge Emil Stenbygaard blev indbruddene begået med en særlig indbrudsmetode, der ikke ses særlig ofte.

- De borer sig ind under vinduesgrebet, og så kan de ved hjælp af et stykke værktøj vride dørhåndtaget op.

- Det er noget, som man kan gøre relativt roligt, men det er også noget, som kræver, at man ved, hvordan man gør. Disse indbrud har lignet hinanden meget. Det er på den baggrund, at de er dømt, siger anklageren.

Silviu Varile Dragmir er dømt for 106 indbrud, hvor de første blev begået i 2009, mens Valeriu Razvan Mitroi er dømt for 72 indbrud, som alle var i 2015.

Ifølge anklageren er de udelukkende kommet til Danmark for at lave indbrud.

- Den ene er dømt for forhold tilbage fra 2009, så man har en formodning om, at han er kommet igen og har begået disse indbrud, siger Emil Stenbygaard og tilføjer:

- De har forklaret, at de var i Danmark for at søge arbejde. De har også fortalt, at de var i Danmark for at samle flasker og dåser i forskellige folks haver, siger han.

Langt de fleste af rumænernes ugerninger gik ud over borgere i Nordjylland, men nogle indbrud blev begået omkring Greve på Sjælland og i Midtjylland.

Begge rumænere blev hentet til Danmark, da politiet fik mistanke om, at de stod bag.

- På baggrund af et dna-match, som vi fandt på den ene, kunne politiet hente den ene i Rumænien på baggrund af en europæisk arrestordre. Den anden fandt vi frem til via videoovervågning, siger Emil Stenbygaard.

De to mænd ankede begge deres dom.