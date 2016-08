Royal fødselsdag: Eks-dronning Anne-Marie fylder 70

Prinsesse Anne-Marie var kun 15 år, da den græske kronprins, Konstantin, friede. Men dronning Ingrid og kong Frederik mente, at deres yngste datter skulle vente med at gifte sig, til hun var fyldt 18 år.

Men lykken varede kort, for allerede tre år efter måtte de under dramatiske omstændigheder flygte ud af landet. Det skete, efter at Konstantin havde stået bag et forgæves og aldrig fuldt klarlagt forsøg på modkup mod militærjuntaen.

I dag er de tilbage i Grækenland, og når eksdronning Anne-Marie tirsdag fylder 70 år, kan hun fejre fødselsdagen i det land, som hun gennem mere end 20 år længtes efter på afstand.

Siden 2013 har parret haft fast bopæl på Peloppones i en 38 millioner kroner dyr villa nær Porto Heli, hvor deres sejlbåd Afroessa ligger. Et fast samlingspunkt, som hver sommer sejler ægteparret og deres fem børn, børnebørn og svigerbørn rundt i det græske øhav.

Modsat tidligere sker det med grækernes accept. For selv om et flertal i 1974 ved en folkeafstemning afskaffede monarkiet, så vækker synet af den tidligere kongefamilie ikke længere stærke følelser i befolkningen.

Efter flugten i 1967 og et kortere ophold i Italien slog Anne-Marie og Konstantin sig ned i London-forstaden Hampstead, hvor de blandt andet etablerede en skole, The Hellenic College of London.

Gennem tiden er der blevet spekuleret i, hvor ægteparret gennem så mange år har fået penge fra til at opretholde deres høje levestandard.

De har ikke selv ønsket at tale om det, men britiske aviser har spekuleret i, at Konstantin i flere år arbejdede som europæisk rådgiver for shahen af Iran, ligesom der er blevet gættet på, at pengene kom fra rige græske skibsredere.

Selv om Grækenland i mere end 40 år har været en republik, betegner Anne-Marie fortsat sig selv som dronning, og det samme gør den danske kongefamilie.