Rotte afleveret til borgerservice: Fanø ikke længere rottefri

Fanøs status som rottefri ø ser ud til at være brudt, efter at der er fundet en død rotte på den nordlige del af vadehavsøen.

- Det er ret uventet. Der har mig bekendt ikke været rotter på øen, i hvert fald ikke i den tid, jeg har boet på Fanø, siger forvaltningschef Anette Simmelsgaard.

Hun flyttede til øen i 1981, så hvis hendes antagelse holder stik, har der ikke været rotter på Fanø i 36 år.

Det var en beboer, der forleden afleverede den døde rotte i kommunens borgerservice.

Beboeren, der bor på en ejendom uden for bymæssig bebyggelse, havde fået rotten i "gave" fra sin hund.

Fanø Kommune gør nu alt for at sikre, at skadedyret ikke breder sig på øen ud for Esbjerg.

- Nu tager Esbjerg Kommune over, da de er myndighed på rottebekæmpelse. Så på mandag kommer to mænd og en rottehund herover for at undersøge, om der er tale om en enkelt strejfer eller en hel bestand, siger Anette Simmelsgaard.

Rotter kan være bærere af smitsomme sygdomme

Dertil kommer, at de kan ødelægge inventar, rør, elinstallationer og isolering. De kan således blive et dyrt bekendtskab for husejere.