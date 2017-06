Roskilde-regn kan inspirere til klimaløsninger i byer

Men uanset om pladsen bliver ramt af skybrud, eller om det ikke bliver så slemt, som prognoserne har lydt, er der inspiration at hente for landets byplanlæggere.

Det mener Anna Aslaug Lund, der er arkitekt og ved at færdiggøre sin erhvervs-ph.d., "Rum for Regn", der handler om, hvordan der kan skabes mere attraktive byrum tilpasset fremtidens klima.

- Klimaforandringerne, som vi allerede oplever, er en af de største udfordringer for byplanlægning verden over.

- Store regnskyl bliver hyppigere mange steder i verden, og det skal vores byer kunne håndtere. Det kan de ikke helt nu, siger hun.

Festivalen kan bruges som konceptmodel for, hvordan vi skal tænke vores byer i fremtiden, mener Anna Aslaug Lund.

Særligt påpeger hun, at et vigtigt perspektiv i den midlertidige by, som festivalen er, er, at den ikke er overplanlagt.

Der er faste elementer som madboder og toiletfaciliteter, men der er en masse rum til, at brugerne kan være medskabere, lyder forklaringen.

- Folk tilpasser sig vejret og arbejder med naturen i stedet for at forsøge at skjule og styre naturens processer fuldstændig, som man gør i byerne, siger hun.

Men selv om vejrguderne ser ud til at have forbarmet sig over festivalgæsterne og nedjusteret graden af regn, slipper området ikke helt for vand, smat og mudder.

Der vil komme byger, men den helt store syndflod vil udeblive, oplyste Danmarks Meteorologiske Institut tidligere, efter at prognoser havde varslet store nedbørsmængder over landet.

- Når regnen for alvor falder over campingområdet, vil der opstå nye måder at beskytte sig mod vandet på, som kan være til inspiration for rigtige byer.

- Det kan eksempelvis være ved at grave kanaler, der udformes på en måde, så de også kommer til at have en social kvalitet, siger Anna Aslaug Lund.

Ph.d.-projektet er skrevet i samarbejde med Rambøll og arkitektvirksomheden Gottlieb Paludan.