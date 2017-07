Roskilde-anmeldere roser Foo Fighters for løssluppen koncert

- Stor kunst var det ikke, men Foo Fighters mestrer kunsten i at få en til at glemme, at man står i gummistøvler på et sjællandsk dyrskue, og uden den mindste snert af selvhøjtidelighed var Grohl uimodståelig som elskværdig kransekagefigur, skriver han.

Endnu mere begejstret er Gaffas anmelder, som giver koncerten fem ud af seks stjerner.

Anmelder Keld Broksø befandt sig også foran Orange Scene for 25 år siden, da Dave Gohl sad bag trommerne i Nirvana, lige efter Danmark havde vundet EM i fodbold.

- Her 25 år efter var det som om, at vi slet ikke var færdige med at fejre EM-sejren, mens Dave Grohl i stedet gik på scenen med sin guitar og bandet Foo Fighters, skriver han.

Anmelderen påpeger, at der stadig er langt op til de senere års suveræne hovednavne på Roskilde Festival som Metallica, Rolling Stones, Bruce Springsteen og Paul McCartney.

Men mindre kan også gøre det. Og med et par mindre forbehold leverede Foo Fighters en forrygende præstation, mener anmelderen.

- Foo Fighters blev et godt bud på en samlende faktor efter en svedig energisk indsats, som denne anmelder vil huske tilbage på med glæde som en overbevisende salut i 25-året for EM-sejren.