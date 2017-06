Roma-lov hastes gennem Folketinget inden sommer

Forslag, der skal dæmme op for uro med romaer i København, bliver hastebehandlet inden sommerferien. Det er besluttet på et møde mellem partiernes gruppeformænd torsdag.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) bebudede sent onsdag, at regeringen ville fordoble straffen for "utryghedsskabende tiggeri" fra syv dages betinget fængsel til 14 dages ubetinget fængsel.

Løkke lagde først op til, at forslaget skulle vedtages til september. Men Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, pressede med det samme på for en hastebehandling.

Det er Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), der har bedt landspolitikerne om hjælp.

Han henviste i tirsdagens udgave af Berlingske blandt andet til problemer med romaer, der sover ved en kirke i det centrale København, og blandt andet bruger dens område som toilet.

SF er imod regeringens forslag, oplyser gruppeformand Jacob Mark.

- Selvfølgelig er det et problem, når befolkningsgrupper ender i Danmarks gader uden udsigt til en værdig fremtid her. Men vi synes ikke, løsningen er at sende folk i fængsel for tiggeri, siger han i en pressemeddelelse.

Høringssvar forventes at være klar 12. juni. Det er her, interesseorganisationer, myndigheder og eksperter kan komme med praktiske og principielle kommentarer til et lovforslag.