Røvere udgav sig for at være ejendomsmæglere

En kvinde på Østerbro i København blev torsdag narret til at åbne døren for fire formodede ejendomsmæglere, som i stedet viste sig at være røvere, oplyser politiet.

Deres historie var, at de skulle undersøge vandet i kælderen.

I stedet trængte de fire ind i lejligheden. Her blev den 66-årige kvinde, der beskrives som spinkel, tvunget ind på toilettet.

To af de falske ejendomsmæglere lagde hænderne på hendes skuldre og hindrede hende i at rejse sig, oplyser politiet. Hun mistede papirer og kontanter.

Senere torsdag anholdt politifolk dog de fire på gaden, og de sigtes nu for at begået et hjemmerøveri. Det vil sige en situation, hvor gerningsmænd trænger ind på privat bopæl og truer sig til værdier.

Den slags forbrydelser giver som udgangspunkt en straf på fængsel i fem år.

Fredag skal de fire anholdte fremstilles i grundlovsforhør. Her sigtes de desuden for et tricktyveri begået onsdag på Amager. Her var fremgangsmåden den samme, lyder det fra politiet.