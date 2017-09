Røver bandt faren og låste børn inde i deres hjem i Valby

En 18-årig røver brød ifølge anklagemyndigheden ind ad deres køkkenvindue på Valby Langgade, mens familien med to børn sov trygt i deres senge.

Natten til 21. december sidste år udviklede sig til noget af et mareridt for en lille familie i Valby i København.

I køkkenet fandt røveren en 20 centimeter lang kniv, som han truede forældrene med.

Børnene på seks og 11 år blev låst inde på et lille værelse på første sal, og deres far blev bundet fast til en spisebordstol med både gaffatape og ledninger, lyder det i anklageskriftet.

Moren blev tvunget til at overvære hele det frygtindgydende røveri, hvor manden flere gange blev prikket i brystet med køkkenkniven.

Denne grove sag om hjemmerøveri begynder mandag i Retten på Frederiksberg.

Den unge mand nægter sig skyldig.

Dna fra blodpletter samt fingeraftryk på døre og skuffer placerer dog ifølge anklagemyndigheden den unge mand på gerningsstedet.

Den tiltalte hævder i retten, at han ikke kan huske at have været i huset.

- Jeg lider af en sygdom med nogle forstyrrelser, derfor skal jeg tage noget bestemt medicin. Nogle gange ved jeg ikke, hvad jeg foretager mig, siger den tiltalte.

Flere gange skal den mulige gerningsmand under røveriet have gentaget ordene "money, money" og "give me money", lyder det fra anklager i sagen, Anders Larsson.

Ved hjælp af trusler om at stikke deres øjne ud og skære deres hals over, anskaffede den tiltalte ifølge anklagemyndigheden sig blandt andet elektronik og smykker til en værdi af 15.000 kroner.

Efter at have gennemrodet familiens hjem, tvang han kvinden med ud på gaden, hvor hun hævede yderligere 4000 kroner, forklarer Anders Larsson.

Mareridtet sluttede først tre timer senere, hvor manden formåede at ringe til politiet klokken syv om morgenen.

Den 18-årige, der oprindeligt er fra Marokko, sidder ifølge anklageskriftet tiltalt for intet mindre end tyveri, hæleri, røveri af særlig grov beskaffenhed og frihedsberøvelse.

Han blev anholdt 24. december sidste år i Sandholmlejren, hvor han boede, og har siddet varetægtsfængslet siden.

Anklagemyndigheden kræver udvisning for bestandig samt erstatning til familien. Der forventes skyldkendelse og dom fredag.