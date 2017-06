Røde partier vil straffe Mærsk efter udledning

Enhedslisten vil have selskabet politianmeldt for brud på miljøloven. Det ønsker Socialdemokratiet ikke endnu. Men partiet vil undersøge, om der skal gives flere muligheder for at sanktionere brud på miljøloven.

Sagen bunder i kemikaliet scavtreat, som bruges til at fjerne svovlbrinte fra gas, der hentes op af Nordsøen.

DR kunne torsdag fortælle, at Mærsk i april blev gjort opmærksom af en leverandør på, at kemikaliet formentlig indeholdt en komponent, der ikke var angivet.

Komponenten gør kemikaliet mere miljøskadeligt, end det er oplyst til Miljøstyrelsen. Faktisk så miljøskadeligt, at det kræver en tilladelse at bruge det. Den har Mærsk ikke fået.

- Det er uacceptabelt, at der er sket gentagne lovbrud fra Mærsk, siger Maria Gjerding, der er miljøordfører i Enhedslisten.

- Jeg må indrømme, at jeg er temmelig chokeret. Det er helt uacceptabelt, at en virksomhed bryder miljøloven og udleder et kemikalie, der kan være ekstremt farligt, og som er ulovligt at udlede direkte til vores havmiljø.

Lea Wermelin, der er ordfører for bæredygtighed hos Socialdemokratiet, mener ikke, at der kan være to meninger om, hvorvidt Mærsk har brudt loven.

Men hun vil ikke anmelde Mærsk, før miljøministeren har afleveret en redegørelse.

- Vi mener, at det er lige tidligt nok at fastslå, hvad sanktionerne skal være, når man ikke kender omfanget, siger hun.

- Derfor har vi bedt om en redegørelse om omfanget, og om der vil ske sanktioner mod Mærsk, men også om ministeren mener, at der er de sanktionsmuligheder, der er behov for på de her områder.

Miljøminister Esben Lunde Larsen (V) siger til DR, at han vil "handle på" oplysningerne om Mærsks brud på reglerne.

Selv mener Mærsk, at der er sket en fejl, men at selskabet har handlet korrekt.

- Vi har taget hånd om det lige med det samme og sørget for, at myndighederne er blevet underrettet med det samme, og vi sørger for, at vi har det her kemikalie udfaset senest 1. juli i år, siger Ole Hansen, direktør i Maersk Oil Denmark, til DR.