Røde partier vil indføre et loft for renter på kviklån

Det mener SF, der ifølge tv2.dk foreslår et loft over renten på de hurtige forbrugslån. Forslaget bakkes op af Socialdemokratiet og Enhedslisten.

- Det er for at beskytte den enkelte forbruger mod de der griske selskaber, som tager meget høje renter, siger gruppeformand Jacob Mark (SF) til tv2.dk.

- Jeg tror, at der er mange, der bliver fanget i de der lån, som ikke har gennemskuet, hvor høje renterne er, siger han.

Ifølge SF's forslag skal det årlige renteloft være på 15 procent plus Nationalbankens udlånsrente.

Hos Forbrugerrådet Tænk klapper man i hænderne over forslaget.

Seniorforsker Morten Bruun Pedersen siger, at et loft over renten vil tvinge udbyderne til at lave en mere grundig kreditvurdering af låntagerne for at undgå at tabe penge.

Ifølge en beregning, som Forbrugerrådet Tænk står bag, kan et relativt lille lån hurtigt blive meget dyrt på grund af høje renter.

Hvis man optager et lån på 4000 kroner hos kviklånsudbyderen Vivus, vil man ifølge Tænks beregning efter et år skylde 28.800 kroner, hvis man ikke har betalt afdrag på lånet.

Vivus afviser dog beregningerne.

Jens-Ole Kyhl Klitgaard fra Vivus siger til tv2.dk, at det er en dårlig idé at fastsætte et loft over renten på kviklån.

- Det vil sætte konkurrencen på markedet ud af kraft, og låneudbyderne vil blot placere sig tæt ved loftet. Desuden mindsker dette ikke overforgældning, siger Jens-Ole Kyhl Klitgaard.