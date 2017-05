Røde partier vil have klarhed om Støjbergs asylinstruks

Det skal undersøges nærmere, om udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) valgte at overhøre advarsler fra embedsfolk om, at det var lovstridigt at adskille alle asylansøgere under 18 år fra at bo med deres samlever.

Det siger Alternativets udlændingeordfører, Josephine Fock.

- Hvis det viser sig, at en minister to gange har overhørt embedsmænds advarsler, så må det få konsekvenser. I sidste instans kan det betyde hendes afgang, siger Josephine Fock om integrationsministeren.

- Det er magtmisbrug og at føre Folketinget bag lyset. Vi var en række partier - herunder Alternativet - som lige præcis mente, at det var et problem, at man adskilte de her par per automatik, i stedet for at foretage en individuel vurdering af dem, siger hun.

Efter ugers diskussion om barnebrude på asylcentre beordrede Inger Støjberg i februar 2016, at ingen asylansøgere under 18 år måtte bo med deres samlever.

Ifølge Politiken oplyser flere kilder tæt på begivenhederne nu, at ministeren blev advaret om, at ordren kunne være i strid med lovgivningen.

Inger Støjbergs instruks til asylcentrene havde ingen underskrift fra embedsmænd, da den 10. februar 2016 blev sendt over til Udlændingestyrelsen.

Udlændingeministeren erkender over for Politiken, at hun selv tog undtagelser om en individuel behandling af sagerne ud af instruksen.

Alternativet ønsker, at en hurtigarbejdende undersøgelseskommission skal kaste lys over sagen. I første omgang har Josephine Fock indkaldt til et hastesamråd, så Inger Støjberg kan forklare sig, lyder det.

- Jeg vil høre hendes udlægning af forløbet. Men jeg betragter det som rigtig alvorligt, siger Josephine Fock.

Ifølge Politiken ønsker Enhedslisten også en hurtigarbejdende undersøgelseskommission om sagen.

Folketingets Ombudsmand kom i februar 2017 frem til, at Støjbergs instruks var ulovlig, og at ministeriets fremgangsmåde var særdeles kritisabel.

Instruksen strider imod FN's Børnekonvention og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, lød det.