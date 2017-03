Røde partier vil hæmme privat ældrepleje

Forslaget kommer efter 43 konkurser i private firmaer siden 2006. Det vil regeringen forhindre ved et "serviceeftersyn". Det laves med Dansk Industri, Kommunernes Landsforening, fagforbundet FOA og Danske Regioner.

Det oplyste regeringen forleden ved et doorstep med ældreminister Thyra Frank (LA), innovationsminister Sophie Løhde (V) og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA).

Et "serviceeftersyn" rækker ikke for venstrefløjen.

- Der findes kun én sikker måde at undgå konkurser på: At lade være med at overdrage opgaven til et privat firma, der - alle gode hensigter til trods - kun er sat i verden for at udbetale størst muligt udbytte til ejerne.

- Loven om det såkaldte "frie valg" af leverandører af ældrepleje tvinger kommunerne til at inddrage private leverandører i den ene eller anden form.

Sådan skriver SF, EL og Å i beslutningsforslaget.

Ifølge fagforbundet FOA har de mange konkurser i ældreplejen ramt mindst 11.649 ældre. 1844 ansatte har mistet deres arbejde ved konkurserne.

I 2013 gav S-R-SF-regeringen med støtte fra Enhedslisten kommunerne mere frihed til at udbyde frit valg i ældreplejen. Kommuner kunne nøjes med to leverandører og selv være den ene.