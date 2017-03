Røde partier: Velfærden bøder for ny boligskat

Hverken SF eller EL er tilhængere af, at regeringen vil bruge økonomisk råderum til at betale ny boligskat.

- Det er urimeligt, at velfærden skal bøde for, at der skal gives skattelettelser til de rigeste, siger hun i en skriftlig kommentar.

- De samme penge kunne for eksempel blive brugt til 6000 stillinger i ældreplejen, lyder det videre fra ordføreren.

Regeringen lægger med sit finansieringsforslag op til at at sænke rentefradraget for at finde 1,7 milliarder kroner i gennemsnit om året til et nyt boligskattesystem.

Derudover skal det finansielle råderum levere 2,4 milliarder kroner i gennemsnit årligt. Det finansielle råderum er de penge, staten har at gøre godt med.

Enhedslistens skatteordfører, Rune Lund, er på linje med SF. Han ærgrer sig over, at regeringen lægger op til flere reformer med sit udspil.

- Regeringen siger, den vil genskabe råderummet med nye reformer. Men vi ved godt, hvad det betyder, nemlig højere pensionsalder, mindre tryghed og forringelser for almindelige mennesker, siger han i en skriftlig kommentar.

ritzau/