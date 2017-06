Røde partier: Skat mangler ressourcer - ikke nye brevhoveder

Mandag aften kunne Socialdemokratiet og Enhedslistens skatteordførere i Berlingske læse regeringen plan for, hvordan og hvornår Skat skal nedlægges.

Både Jesper Petersen (S) og Rune Lund (EL) mener, at omstruktureringen kan være lige meget, hvis ikke der kommer mere mandskab.

- Vi kan ikke se ud af det her, at der skal komme de nødvendige medarbejdere til at løse opgaverne, siger Jesper Petersen.

- Hvis regeringen fastholder ikke at sætte det mandskab, der skal til for løse opgaven, så bliver den ikke løst. Så er det er ikke nok med nye direktører og nye adresser.

- Nyt brevpapir og nye navne på direktørerne kommer ikke til at løse opgaven, hvis ikke man også er villig til at afsætte de nødvendige ressourcer. Det er regeringen tilsyneladende ikke endnu.

Samme anke har Rune Lund.

- Skandalerne i Skat er opstået som en cocktail af evindelige omstruktureringer og besparelser, siger han i en pressemeddelelse.

- Hvis det her bare er endnu en omstrukturering, uden nye ressourcer, så løser det ingenting.

Regeringen vil ligge de nye styrelser i Jylland og på Fyn. Idéen om at flytte skatteinddrivelsen væk fra København omfavnes af begge de røde skatteordfører.

Jesper Petersen nævner, at man også kunne fastholde nogle af de skattecentre, som ligger uden for "de store byer" og står til at blive lukket.