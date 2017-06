Røde partier: Minister skal tage torturmistanke alvorligt

Alternativets politiske ordfører, Rasmus Nordqvist, er målløs over, at Forsvaret de seneste måneder har haft mistanke om, at fanger bliver torteret på Al-Asad Airbase i Irak, hvor 200 danske soldater er udstationeret.

Det siger han, fordi de danske soldater i løbet af april i år har fået flere indikationer på, at der muligvis foregår fangemishandling i et fængsel på basen.

Det viser en række indberetninger fra den danske Irak-styrke, som Information har fået aktindsigt i.

- Jeg er målløs, fordi vi skal selvfølgelig som demokrati og retsstat gribe ind, hvis vi har en mistanke om den slags ting. Vi kan jo ikke deltage i en koalition, hvor vi er bekymrede for eller har mistanke om, at der bruges tortur, siger Rasmus Nordqvist.

De danske soldater har ifølge Information indberettet to konkrete hændelser til Værnsfælles Forsvarskommando hjemme i Danmark og til den amerikanske lejrledelse i Irak.

Men de har ikke selv gjort noget aktivt for at opklare, om der er hold i mistanken.

Ifølge oberst Jens Lønborg, chef for internationale operationer ved Værnsfælles Kommando, har danskerne slet ikke mandat til at undersøge mistanker om tortur nærmere.

På et samråd 13. juni om irakiske enheders overgreb på fanger forsikrede forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), at de danske soldater gør alt, hvad de kan for at gribe ind, hvis de bliver bekendt med overgreb eller formodede overgreb.

Men den forsikring klinger nu hult, mener forsvarsordfører i SF, Holger K. Nielsen.

- Det undrer mig, at Forsvaret ikke tager det mere alvorligt, siger han.

- Selvfølgelig er det irakernes land, vi er i. Men når vi hjælper dem, har vi også en forpligtelse til at sørge for, at menneskerettighederne bliver overholdt.

Rasmus Nordqvist mener, at forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen skylder en forklaring.

- Det er rigtig alvorligt, men jeg ser frem til, at forsvarsministeren kan forklare, hvordan det hænger sammen. Jeg håber ikke, at Danmark lukker øjnene for den her slags ting, siger han.

Holger K. Nielsen bakker op:

- Claus Hjort skal finde ud af, hvad der er op og ned og give besked om, at vi ikke bare kan se passivt til, siger han.