Rød blok vil fjerne uddannelsesloft trods lempelse

Det var ikke muligt, da blå blok og Socialdemokratiet inden jul sidste år blev enige om at begrænse dobbeltuddannelse.

Dengang var det meningen, at man ikke kunne påbegynde en ny uddannelse på samme eller lavere niveau end den, man i forvejen har gennemført.

Men uddannelsesloftet skal fjernes helt, mener de fleste partier i rød blok.

- Fra Enhedslistens side vil vi gerne ønske de studerende et stort tillykke, siger politisk ordfører Pernille Skipper i en skriftlig kommentar:

- Det er en kæmpe sejr, at regeringen, S og DF nu er blevet presset til at lempe deres katastrofale uddannelsesloft.

- Rigtig mange har knoklet, protesteret, samlet underskrifter og ligget i protester foran Christiansborg. Det har nu båret frugt, lyder det fra Pernille Skipper.

Men uddannelsesloftet er ikke fjernet, og det er en katastrofe for uddannelsessystemet, mener hun.

- Den studerende skal have mulighed for at vælge om, hvis man er endt på et studie, som man finder ud af, at man ikke kan lide, eller ikke er god til, siger Skipper.

Hun mener, at en pædagog skal kunne blive folkeskolelærer, hvis vedkommende er bedre til det. Og sygeplejersken skal ikke vente seks år, før vedkommende kan læse til læge, hvis det er drømmen.

Alternativets uddannelsesordfører, Carolina Magdalene Maier, er heller ikke tilfreds, før uddannelsesloftet er helt fjerne.

- Først og fremmest kan vi ikke sige det højt nok: Uddannelse er livslang læring. Derfor skal det være muligt at vælge om, uagtet tidspunkt. Og derfor er vores ultimative mål at afskaffe uddannelsesloftet fuldstændigt.

- I forhold til de justeringer, som regeringen fremlægger, er det positivt, at de har valgt at lytte til det ændringsforslag om indførelse af en karensperiode, som vi i Alternativet med støtte fra R, SF og EL fremsatte, siger hun.

- Men vores forslag lød på tre år, seks år er for lang tid, siger Carolina Magdalene Maier.

Sofie Carsten Nielsen, tidligere uddannelsesminister og nuværende uddannelsesordfører for De Radikale, tilføjer:

- At loftet nu er flyttet fra et evighedsloft til et loft på seks år, er et skridt i rigtig retning. Men det er stadig et loft. Vi ønsker at droppe loftet.

- Vi får brug for langt flere mennesker i fremtiden, der vil uddanne sig, kombinere fagligheder og flytte sig i forhold til fremtidens arbejdsmarked. Ikke færre.