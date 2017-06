Rød blok: Støjberg ændrer forklaring om ulovlig instruks

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) er torsdag eftermiddag i samråd. Her skal hun redegøre for sin ulovlige instruks om at adskille alle mindreårige asylansøgere fra deres ægtefæller på landets asylcentre.

Sagen blussede op, da Politiken i slutningen af maj berettede, at ministeren ifølge anonyme kilder blev advaret, før hun 10. februar 2016 udsendte en pressemeddelelse om, at alle unge asylpar skulle adskilles.

Støjberg har hele vejen igennem afvist, at hun blev advaret. Men på samrådet har hendes forklaring ændret sig, mener flere af de fremmødte oppositionspolitikere.

Blandt andre Enhedslistens udlændingeordfører, Johanne Schmidt-Nielsen:

- Ministeren har ændret forklaring fra 21. maj, hvor hun udtalte, at det var ministeriets vurdering, at instruksen ikke var ulovlig. Nu siger ministeren, at det slet ikke var en instruks, og at den derfor ikke blev vurderet, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Hun henviser til, at Støjberg på samrådet siger, at hun rettede i en pressemeddelelse uden vide, at den efterfølgende ville blive opfattet som en "instruks" i systemet.

Der var ifølge Støjberg "mildt sagt" en del "grundige diskussioner" i ministeriet om sagen. Men der var ikke diskussioner om, hvorvidt pressemeddelelsen var ulovlig, betoner ministeren på samrådet.

- På det tidspunkt, hvor vi arbejdede med pressemeddelelsen, har dokumentet ikke karakter af en instruks.

- Derfor blev der selvsagt heller ikke foretaget en juridisk vurdering af, om pressemeddelelsen efter sin ordlyd ville være lovlig, hvis den efterfølgende skulle læses som en instruks over for Udlændingestyrelsen.

Til Johanne Schmidt-Nielsen svarer Støjberg, at der ikke er noget "fikumdik" i, om hendes udmelding var en pressemeddelelse eller instruks.

- Det blev udformet som en pressemeddelelse - og i mangel på andet skriftligt materiale bliver det en instruks. Derfor brugte jeg ordet instruks i det interview, du henviser til.

- Men det ændrer ikke på, at intentionen ikke var at pålægge Udlændingestyrelsen en ulovlig praksis.

Alternativets udlændingeordfører, Josephine Fock, vil vide, hvorfor Støjberg ikke greb ind, da hun blev klar over, at hendes pressemeddelelse var blevet til en ulovlig instruks. Ministeren svarer:

- I mangel af andet skriftligt materiale bliver pressemeddelelsen opfattet som en instruks. Det ændrer ikke på, at man hele tiden administrere efter gældende lov. Man bryder ikke dansk lovgivning eller internationale konventioner.

- Skulle man gribe ind, når der ikke sker ulovlig praksis? Det har jeg meget svært ved at se.