Rocklegenderne Rolling Stones giver koncert i Danmark

Mick Jaggers, Keith Richards', Charlie Watts' og Ronnie Woods danske besøg sker i forbindelse med bandets turné "Stones - No Filter".

Rockbandet The Rolling Stones kommer til Danmark og giver koncert. Legenderne skal spille i Telia Parken i København 3. oktober.

De lagde senest vejen forbi Danmark i 2014, da musikerne gav koncert på Roskilde Festival. Bandet spillede i mere end to timer, og koncerten endte i et festfyrværkeri.

The Rolling Stones betegnes som et af rockhistoriens mest ikoniske rockbands med klassikere som "Gimme Shelter", "Paint It Black", "Jumping Jack Flash" og "Tumbling Dice".

Forsanger Mick Jagger glæder sig til at indtage en række europæiske scener på den kommende turné.

- Jeg er så spændt på at turnere Europa rundt dette efterår og vende tilbage til nogle velkendte steder og nogle, vi aldrig har været før, lyder det fra Jagger ifølge en række medier.

Også guitarist Keith Richards bekræfter tourplanerne.

- Hej folkens, nu kommer vi. Vi ses!, skriver han.

På scenen har Jagger været den markante frontfigur, der også kropsligt underbyggede bandets image af "sex, drugs & rock'n'roll".

Det har været et væsentligt element i hele historien om The Rolling Stones, som var det rebelske alternativ til The Beatles i midten af 1960'erne.

Både på og bag scenen har en række af gruppens medlemmer været i konflikt med både den engelske moral og narkotikaloven.

The Stones, som bandet også kaldes, har på verdensplan solgt flere end 200 millioner album. Det seneste år har de haft succes med albummet "Blue & Lonesome" og har ligget i toppen af hitlister i 15 lande.

Billetter til koncerten i København kan købes fra 17. maj.