Rocker med pistoler bliver ramt af skærpet våbenstraf

Med skærpelsen blev minimumsstraffen for ulovlig besiddelse af våben under særligt skærpende omstændigheder fordoblet. Før var den ét år, nu er den to.

Rockeren Thomas Auerbach er ved Retten i Næstved blevet idømt tre års fængsel for at have været i besiddelse af to pistoler. Den ene var stjålet fra en skytteforening.

Ud over pistolerne blev rockeren dømt for at have været i besiddelse af over 80 patroner.

Han har nægtet sig skyldig under sagen, og han har nu 14 dage til at overveje, om han vil anke dommen.

Anklager Lasse Biehl fra Særlig Efterforskning Øst under Københavns Politi havde krævet en straf på mellem tre et halvt og fire års fængsel. Alligevel er han tilfreds med afgørelsen.

- Dommen viser, at strafskærpelsen er slået igennem, siger Lasse Biehl.

Ifølge Lasse Biehl har retten under udmålingen af straffen lagt vægt på, at Thomas Auerbach er medlem af Hells Angels. Retten har også lagt vægt på, at Auerbach tidligere er straffet for lignende kriminalitet.

Den straf ligger godt nok syv år tilbage i tiden, men det har alligevel haft betydning for straffen.

Dommen er blandt de første, efter at Folketinget i foråret vedtog en lov om strengere straffe for besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder.

Mandag blev en ung mand ved Retten i Herning idømt to år og ni måneders fængsel for besiddelse af en skarpladt pistol med tilhørende ammunition.

Loven om strengere straf var en del af en såkaldt bandepakke, som regeringen fremlagde i januar. Pakken fik blandt andet hårde ord med på vejen fra præsidenten for Højesteret.

- Med minimumsstraffe fratager man domstolene muligheden for at vurdere, om der i de konkrete sager er særlige omstændigheder, der gør, at det bliver uforholdsmæssigt strengt at anvende minimumsstraffen, sagde højesteretspræsident Thomas Rørdam dengang til Berlingske.