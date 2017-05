Rocker fra Bandidos kendes skyldig i tre drab i lejlighed

Og det er en af de omstændigheder, som nævningetinget i Retten på Frederiksberg bruger som begrundelse for afgørelsen.

Det tillægges "betydelig vægt", at han var den sidste, som beviseligt var i besiddelse af revolveren, som han modtog seks-syv timer, inden drabene blev begået.

At det angiveligt er i strid med normer i bandemiljøet at skulle fortælle om, hvem han skulle have givet revolveren til, kan "efter rettens opfattelse ikke begrunde hans tavshed," hedder det i præmisserne.

Også aftryk af en Fred Perry-sko, som blev fundet ved gerningsstedet på Christian Paulsens Vej, spiller en rolle.

Derimod frifindes hans svoger, der er 27 år, for drabene. Han dømmes dog for at have håndteret den sjældne revolver, som blev brugt. Den blev købt dagen før, forbrydelsen fandt sted.

Kort inden afgørelsen sidder rockeren og griner med sin forsvarer i retslokalet. Da afgørelsen er læst op af retsformand Jacob Waage, forlader rockerens samlever grædende tilhørerpladserne.

Den tredje tiltalte i sagen, der er 25 år, kendes skyldig i medvirken til drabene. Han udpegede lejligheden, hvor de tre ofre boede, for en anden Bandidos-rocker, der senere begik selvmord i arresten.

Den 25-årige frifindes dog for at have været en af de gerningsmænd, der kravlede op på et stillads og derfra trængte ind i lejligheden og dræbte tre unge mænd.

Mike Vinther, Philip Rasmussen og Suhaib Jaffar mistede livet tidligt om morgenen 11. november 2015, da de blev skudt med revolveren og et haglgevær.

De blev dræbt, mens de lå og sov. Alle tre blev ramt i hovedet. Politiet har betegnet forbrydelsen som en likvidering.