Rocker får livstid for drab på tre unge på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg har tirsdag idømt en Bandidos-rocker fængsel på livstid for at have likvideret tre unge, mens de lå og sov i en lejlighed. En 25-årig mand er idømt 10 års fængsel for medvirken, mens en 27-årig mand får et år og 10 måneder for at have skaffet en revolver, der blev brugt ved drabene.

Foto: Scanpix/© Uffe Weng