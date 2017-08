Rocker bliver ramt af skærpet våbenstraf

Med skærpelsen blev minimumsstraffen for ulovlig besiddelse af våben under særligt skærpende omstændigheder fordoblet. Før var den ét år, nu er den to.

Rockeren Thomas Auerbach er ved Retten i Næstved blevet idømt tre års fængsel for at have været i besiddelse af to pistoler. Den ene var stjålet fra en skytteforening.

Ud over pistolerne blev rockeren dømt for at have været i besiddelse af over 80 patroner.

Han har nægtet sig skyldig under sagen, og han har nu 14 dage til at overveje, om han vil anke dommen.

Anklager Lasse Biehl fra Særlig Efterforskning Øst under Københavns Politi havde krævet en straf på mellem tre et halvt og fire års fængsel. Alligevel er han tilfreds med afgørelsen.

- Dommen viser, at strafskærpelsen er slået igennem, siger Lasse Biehl.