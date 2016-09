Ro på Christiania efter rydning af Pusher Street

Her blev to politifolk og en civil person ramt af skud, da en anholdt vristede sig fri og affyrede flere skud mod dem. Den ene politimand blev ramt i hovedet og er lørdag formiddag fortsat i livsfare.

Den anden politimand og den civile mand blev begge ramt i benet og er uden for livsfare.

Torsdag morgen lykkedes det politiet at finde frem til den formodede gerningsmand i Vinkelhusene i Tårnby. Den 25-årige mand blev såret af politiets kugler, efter at han selv havde skudt mod politifolkene. Natten til fredag døde han af sine kvæstelser.

Episoden chokerede både i og uden for Christiania, og efter et møde torsdag aften opfordrede christianitterne folk til at købe deres hash et andet sted, hvis man vil hjælpe fristaden.

På mødet besluttede christianitterne også at rive hashboderne i Pusher Street ned i et forsøg på at få fristaden ud af kløerne på den organiserede kriminalitet.

- Vi bilder os ikke ind, at vi kan smide hashhandlen ud af Christiania for evigt eller sørge for, at der aldrig kommer hashboder her igen. Det her er en reaktion, og vi må se, hvad der så sker, sagde fredag talsmand Risenga Manghezi.

Fredag aften holdt christianitterne et nyt møde, men det mundede ikke ud i nye initiativer.