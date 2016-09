Ritt om aktiv dødshjælp: Jeg vil gøre det samme

Københavns tidligere overborgmester, Ritt Bjerregaard, støtter den 78-årige Mogens Arlund, som netop er blevet dømt for at have ydet sin hustru aktiv dødshjælp.

Mogens Arlund blev ved Retten i Helsingør mandag idømt 50 dages betinget fængsel for medlidenshedsdrabet på sin hustru, Vibeke, som var blevet lammet i hele kroppen efter et fald i hjemmet.

- Det her er et indlysende eksempel på, at aktiv dødshjælp burde være lovligt, siger Ritt Bjerregaard til TV 2 Lorry og fortsætter:

- Manden er bare ikke så heldig at bo i et land som Holland, siger hun.

Aktiv dødshjælp er tilladt i både både Holland og Belgien, mens det i Schweiz alene er lovligt at hjælpe en anden til begå selvmord, for eksempel ved at fremskaffe den medicin, der skal bruges.

Ritt Bjerregaard fortæller, at hun altid har været for aktiv dødshjælp. Og hun er blevet endnu mere overbevist om det, efter hun i 2014 fik konstateret kræft. En kræftsygdom, som har bredt sig til lungerne og er uhelbredelig.

Hun og hendes mand, Søren Mørch, har talt om aktiv dødshjælp. De har dog ikke nogen plan, men et er sikkert:

- Jeg ved, at vi ikke vil ligge hjælpeløse i en sygeseng, siger hun til TV 2 Lorry.

Skulle hun derfor komme i en situation, hvor Søren Mørch bad hende om at yde dødshjælp, ville hun gøre det.

- Jeg ville nok tage ham til Schweiz og lade det ske der, hvis han kunne klare det. Men vi er jo også så priviligerede at have råd til at kunne gøre det. Og det må altså ikke være forbeholdt dem, som har penge nok, siger Ritt Bjerregaard.

Ritt Bjerregaard understreger, at hun også ville hjælpe sin mand, selv hvis han ikke kunne klare at rejse til Schweiz.

Om de mange etiske problemstillinger, der knytter sig til aktiv dødshjælp, siger hun:

- Vi kan jo se på, hvad andre lande har gjort. Der er jo ikke noget nyt ved det. Og så må vi tage de problemer, der opstår undervejs. Der vil da helt sikkert være svære problemstillinger. Men det er der jo også nu, hvor det ikke er tilladt, fortæller Ritt Bjerregaard til TV 2 Lorry.

Trods sin kræftsygdom har Ritt Bjerregaard det lige nu godt, fortæller hun.

Metastaserne i lungerne var ikke vokset, sidst hun blev undersøgt, og derfor har hun ikke fået kemoterapi i flere måneder.

Men hun ved at kræften er uhelbredelig. Og ved at det hurtigt kan gå ned ad bakke.

Og hun har forholdt sig til aktiv dødshjælp. Hun er for.