DR's USA-korrespondent Johannes Langkildes kone fik sin hest med til USA, og DR betalte transporten. Det skal DR nu forklare over for Rigsrevisionen.

Rigsrevisionen vil have svar om DR's hestetransport

DR betalte 70.000 kroner for at fragte en hest til USA. Folketingets vagthund vil vide, om det er kutyme.

Nyhedsdirektøren i DR, Ulrik Haagerup, bekræfter, at DR har modtaget en anmodning om en redegørelse.

- Vi har fået en henvendelse, og den svarer vi selvfølgelig på, siger han til Finans.

Tirsdag aften kunne Radio24syv dokumentere, at DR har betalt tæt på 70.000 kroner for at fragte hesten til USA. DR har siden erkendt, at det var en fejl. Og DR vil ikke betale for at flytte hesten tilbage til Danmark.

Ulrik Haagerup understreger dog over for Finans, at der er tale om et fejljugement, ikke et brud på reglerne om god forvaltning.

- Jeg ser ikke, at der er overtrådt nogle formelle regler. Jeg konstaterer, at der ikke er sket budgetmæssige overskridelser, siger Haagerup til Finans.

- Johannes Langkildes flytning blev med vilje fra hans side gjort betydeligt billigere end normalt ville være for en familie. Det var blandt andet fordi, der var en aftale om, at DR så betalte for hans hest.

Statsrevisorerne er udpeget af de politiske partier til at holde øje med, hvordan de offentlige midler bruges. Rigsrevisionen er Folketingets revisorer. De udarbejder rapporter, som Statsrevisorerne tager stilling til.

Onsdag vakte det udbredt undren på Christiansborg, at transport af en hest skulle betales af licensmidler. Kulturminister Mette Bock (LA) har bedt om en redegørelse fra DR.