Rigsrevisionen undersøger salg af statens vaccinefabrik

Tidligere hørte vaccineenheden under Statens Serum Institut, der blandt andet har ansvaret for det danske beredskab mod smitsomme sygdomme.

Men i dag er fabrikken ejet af det saudiarabiske konglomerat Aljomaih Group.

Aljomiah Group købte vaccinefabrikken for 15 millioner kroner. Men i kølvandet på salget, der blev gennemført i januar i år, er der sat spørgsmålstegn ved flere forhold i forløbe.

Blandt andet at en arbejdsgruppe nedsat af den daværende SR-regering vurderede markedsværdien af vaccineenheden til 285 millioner kroner, mens salgsprisen endte på 15 millioner kroner, skriver Ekstra Bladet.

Samtidig har Aljomaih Group fået en huslejerabat på minimum 88 millioner kroner over fire år. Derudover er der brugt millioner af kroner på konsulenter i forbindelse med salget.

Eksempelvis har staten betalt 30,6 millioner til Ernest & Young og advokatfirmaet Accura for at finde en køber. Og PricewaterhouseCoopers har fået 3,1 millioner kroner til en rapport, der skulle vurdere, om vaccineproduktionen skulle sælges.

Ekstra Bladet har afsløret, at fortrolige dokumenter fra de amerikanske myndigheder viser, at Aljomaih Group via medejerskabet af banken Arcapita har givet donationer til Det Muslimske Broderskab - som i flere lande er på terrorlisten.

Samt at Aljomaih Groups nyoprettede danske selskab, AJ Vaccines, ultimativt er ejet af selskabet AJ Pharma Limited, der er registreret i skatteparadiset Cayman Islands.

Rigsrevisionen oplyser til Ekstra Bladet, at man har valgt at åbne en undersøgelse i forbindelse med en ordinær revision, hvor man faldt over flere ting, som man ønsker at undersøge nærmere.

Undersøgelsen er først lige blevet sat i gang. Hvornår den er færdig, ved Rigsrevisionen ifølge avisen endnu ikke.