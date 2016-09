Rigsrevisionen skal granske Dong-salg

Baggrunden er, at Folketingets Finansudvalg i januar 2014 godkendte en aftale om kapitalindskud i det dengang statsejede Dong Energy på cirka 13 milliarder kroner.

Indskuddet kom dels fra nye investorer ATP, PFA og Goldman Sachs, der dermed fik en ejerandel i energikæmpen.

Siden har der været vedvarende kritik af, at staten solgte for billigt ud af selskabet. Det har affødt byger af spørgsmål. Blandt andet har der været stillet mere end 200 folketingsspørgsmål om sagen.

Statsrevisorerne beder derfor Rigsrevisionen om at fokusere på at afdække de forhold, der kan bibringe nyt i sagen.

- Vi vil ikke beskyldes for, at vi står i vejen for at undersøge det én gang mere, men vi vil til gengæld ikke bruge uanede ressourcer på det, siger Peder Larsen (SF), der er formand for Statsrevisorerne, til TV2.