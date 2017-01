Københavns Politi lavede en central ordre om, at den kinesiske præsident Hu Jintao ikke måtte se demonstranter under sit besøg i Danmark. Nu undersøger en kommission krænkelsen af borgernes ytringsfrihed og forsamlingsfrihed (arkivfoto).

Rigspolitiet var helt passiv i Tibet-sagen

Flere jurister fra Rigspolitiet melder pas, da de fredag afhøres af Tibetkommissionen.

Ingen så grund til at undersøge Københavns Politi nærmere, lyder det for eksempel fra chefkonsulent Mette Kreiborg.

Hun bedyrer, at en intern mail i Rigspolitiet med et angreb på en kritisk fuldmægtig i Justitsministeriet ikke er udtryk for, at Rigspolitiet ville beskytte Københavns Politi.

Mette Kreiborg modtog mailen fra en kollega, Troels Jensen, der åbenbart var tosset over, at en fuldmægtig i Justitsministeriet, Lise Ravn, havde dristet sig til at stille et par opfølgende spørgsmål:

"Mette, kan du prøve at forklare Lise, at hun nu må stoppe sin egen private efterforskning? Det er ikke godt at rode ministeren/ministeriet ind i detaljer, der i løbet af behandlingen af klagerne kan vise sig ikke at være helt korrekte/præcise."

Troels Jensen tilbyder endda selv at ringe til fuldmægtigen i ministeriet og meddele hende, at "her stopper festen."

- Det er en bramfri formulering, forklarer Mette Kreiborg.

- Jeg fortolker det ikke som andet, end at han mener, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at lave en hovedkuls høring af involverede betjente, inden der kommer en senere redegørelse, siger hun.

I kommissionen vil udspørgeren, advokat Jakob Lund Poulsen, igen og igen vide, om man ikke i Rigspolitiet gjorde sig overvejelser om at føre et selvstændigt tilsyn eller kontrol med Københavns Politi?

- Nej, vi behandlede det på sædvanlig vis, siger chefkonsulent Mette Kreiborg om, hvordan hun og flere kolleger håndterede besvarelsen af en stribe spørgsmål fra Folketingets retsudvalg.

Udspørgeren undrer sig over, at Rigspolitiet stiller sig tilfreds med, at den myndighed, der kritiseres, siger, at der ikke "er noget at komme efter."

Også den daværende sekretariatschef, Anders Dorph, spørges, om man i Rigspolitiet gjorde sig overvejelser om pressens kritiske omtale af politiets opførsel.

- Jeg husker ikke noget specifikt, svarer han.