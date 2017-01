Når Folketinget stiller spørgsmål om politiets forhold, er der stramme tidsfrister for at aflevere et svar, siger jurister i Rigspolitiet (arkivfoto).

Rigspolitiet kontrollerede ikke svar i Tibetsagen

Der var fri bane for Københavns Politi. Ingen kontrol af svar på spørgsmål fra Folketinget.

Hvad gør Rigspolitiet for at sikre sig, at en politikreds svarer korrekt og fyldestgørende på spørgsmål fra Folketinget?

Svaret er tja - i hvert fald at dømme ud fra fredagens afhøringer i Tibetkommissionen.

Her fokuseres på, at Folketinget igen og igen fik fejlagtige svar på spørgsmål om politiets indsats under kinesiske besøg.