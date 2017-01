Københavns Politi besluttede at suspendere borgernes ytringsfrihed under præsident Hu Jintaos besøg i København i 2012. Nu undersøger en kommission, hvordan det kunne ske - og hvorfor Folketinget blev vildledt om politiets opførsel (arkivfoto).

Rigspolitiet fik Tibet-ordre - men læste den ikke

Flere medarbejdere i Rigspolitiet fik klar besked om Københavns Politis planer om at gribe ind over for tibetanske flag ved et kinesisk statsbesøg.

Mailen præsenteres torsdag i forbindelse med Tibetkommissionens afhøring af en ansat i Rigspolitiet.

Specialkonsulent Jakob Gøtze Pedersen var dog ikke blandt modtagerne. Han var i 2014 og 2015 beskæftiget med blandt andet at besvare spørgsmål fra Folketinget om politiets indgreb mod tibetanske flag.

Han siger, at han ikke overvejede selv at kigge i operationsbefalingen, da politiet igen og igen blev spurgt, om der ikke var givet en ordre.

- Jeg mener stadigvæk ikke, at der på det tidspunkt var noget, der tydede på, at der var givet en ordre fra et højere sted, siger Jakob Gøtze Pedersen.

Politiassessor Birgitte Buch var en af modtagerne af mailen med operationsbefalingen. Og hun hjalp Gøtze Pedersen med at samle oplysninger fra Københavns Politi, da politikere i retsudvalget stillede spørgsmål.

Under afhøringen nævner kommissionens udspørger, at Birgitte Buch og de øvrige i Rigspolitiets beredskabscenter ikke husker at have fået befalingen.

Udspørgeren vil vide, om ikke Gøtze Pedersen finder det "forunderligt"?

- Nu ved jeg, hvor mange mails Birgitte Buch får, og jeg ved også, at meget bare er til orientering, svarer han.

Også de højtstående politifolk, Allan Nyring og Torben Mølgaard Jensen, fik befalingen i mailen i 2012.

I tre år blev Folketinget vildledt. Der var ingen ordre, påstod man.

For eksempel i april 2014: "Københavns Politi kan afvise at have haft til opgave at forhindre fredelige demonstrationer, herunder fremvisninger af tibetanske flag."

Gøtze Pedersen får torsdag flere spørgsmål om sit arbejde med at besvare kritiske spørgsmål.

- Jeg vil igen gentage, at der kommer rigtigt meget post, og der var på daværende tidspunkt ikke noget, der gjorde, at vi burde dykke nærmere ned i det her, siger han.

Han tilføjer, at han ikke havde grund til nærmere at kontrollere de bidrag til svar, som Københavns Politi sendte ham.