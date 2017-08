Rigspolitichef: Jeg har ikke lagt skjul på at vi er presset

Han anklages af flere polititillidsfolk for ikke at tegne et retvisende billede af situationen i politiet.

- Der er ingen tvivl om, at dansk politi står i en situation, hvor vi er hårdt presset som følge af en række nye opgaver, vi ikke havde for få år siden.

- Jeg har aldrig lagt skjul på, at vi hver dag må prioritere hårdt og tilpasse vores indsatser for at få enderne til at mødes. Det er ikke nogen hemmelighed, siger Jens Henrik Højbjerg i en skriftlig kommentar.

Kritikken af rigspolitichefen kommer i kølvandet på den eskalerende bandekonflikt, der i stigende grad lægger beslag på ressourcer hos politiet.

Det medfører, at politiet må nedprioritere andre opgaver. Og det har rigspolitichefen ikke været god nok til at kommunikere ud, lyder kritikken fra blandt andre formand for Københavns Politiforening Michael Møller.

Men rigspolitichefen afviser at have malet et skønmaleri af tingenes tilstand.

- Selv om vi er nødt til at prioritere, så er det tvingende nødvendigt at sætte massivt ind, så vi får standset dette uvæsen. Jeg er fuldt bevidst om, at det koster andre steder.

- Derfor har vi heller ikke lagt skjul på, at politiet i disse år er i en daglig prioritering af en lang række vigtige opgaver. Det har jeg sagt igen og igen.

Jens Henrik Højbjerg mødes senere tirsdag med Politiforbundets forhandlingsudvalg for at drøfte sagen.

- Vi gør alt, hvad vi kan, for at afhjælpe situationen. Der har været tydelig politisk vilje til at tilføre flere ressourcer. Det er jeg rigtig glad for, siger Jens Henrik Højbjerg.

Han tilføjer, at Rigspolitiet er i "løbende dialog med Københavns Politi om, hvad der skal til for at få styr på banderne".

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har tirsdag udtalt, at han har fuld tillid til rigspolitichefen.

- Det billede, der i disse dage bliver tegnet af, at rigspolitichefen ikke skulle have fortalt om de vanskelige tider, som dansk politi går igennem, er faktuelt forkert og misvisende, siger ministeren i en skriftlig meddelelse.