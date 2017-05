Rigshospitalet udsætter hundredvis af hjerteoperationer

250 gange sidste år fik en hjertepatient tilknyttet Rigshospitalet at vide, at en planlagt operation måtte udskydes. Det viser tal, som Berlingske har fået indsigt i.

- Det er ikke i orden, og det bør der reageres på både fra det politiske system og på de to afdelinger, som må kunne skabe et bedre samarbejde for at kunne stille hjertepatienterne i Vest- og Østdanmark mere lige, siger foreningens direktør, Kim Høgh, til Berlingske.

Årsagen til de udsatte operationer er oftest den, at akutte patienter dukker op og lægger beslag på de læger, der skulle have udført den planlagte operation.

Derudover er sygdom og mangel på intensivkapacitet også grunden til mange aflysninger med kort varsel.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby ser frem til, at Rigshospitalet analyserer problemerne nærmere og nedbringer antallet af aflysninger.

- Det er aldrig rart for en patient at få aflyst en operation, som man både psykisk og fysisk har sat sig op til. Belastningen er desto større, når man er alvorligt syg.

- Jeg forventer, at regionerne og de enkelte sygehuse tilrettelægger deres arbejdsgange, så der bliver færrest mulige aflysninger, og at de følger effektivt op på årsagerne, siger hun til avisen.

Klinikchef på Rigshospitals Hjertecenter, Sten Lyager Nielsen, anerkender over for Berlingske, at tallet er for højt, og at det skal gøres bedre fremover.