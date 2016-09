Rigsadvokat beklager smøl i erstatningssag

Gang på gang har advokat Niels Fjeldberg modtaget besked fra Rigsadvokaten om, at afgørelsen lod vente på sig.

De 12 blev i januar i fjor frifundet for anklager om vold mod unge på bostedet, og derfor krævede de erstatning.

Knap halvandet år har Rigsadvokaten haft til at afgøre, om 12 tidligere ansatte på bostedet Solhaven skulle have erstatning.

- Begrundelsen var travlhed, ressourcemangel og andre presserende sager, fortæller Niels Fjeldberg.

Hos Rigsadvokaten erkender man, at sagsbehandlingen har varet længe. Alt for længe.

- Vi er kede af, så lang tid det har taget. Der er ikke nogen god forklaring på, og det beklager vi, siger Mikkel Thastum, der er kommunikationschef hos Rigsadvokaten.

Smøl og kuldsejlede tidsplaner har præget sagen om påstået vold på Solhaven siden begyndelsen. Der blev rejst tiltalte mod de tidligere medarbejdere tilbage i marts 2013. På det tidspunkt var der allerede gået knap to år efter de første voldsanmeldelser.

I september kom sagen så for retten, og der blev foretaget en omfattende bevisførelse. Blandt andet blev omkring 150 vidner afhørt.

Allerede tidligt i forløbet valgte retten at udsætte sagen, fordi man vurderede, at der skulle foretages yderligere efterforskning. Og siden trak sagen flere gange ud. Der skulle gå knap to år, inden der kunne afsiges dom.

De tiltalte blev frifundet, og anklagemyndigheden vurderede efter alt at dømme, at man ikke ville kunne få et andet resultat i Vestre Landsret. I hvert fald blev sagen ikke anket.

Siden valgte de frifundne at kræve erstatninger på sammenlagt cirka seks millioner kroner, men Rigsadvokaten har efter halvandet års yderligere sagsbehandling bestemt, at det kun kan blive til beløb på mellem 25.000 og 50.000 kroner til otte af de frifundne.